No. 1 Nebraska Sweeps No. 20 Baylor | Photo Gallery

Nebraska Cornhusker setter Campbell Flynn (4) warm-up before taking on the Baylor Bears wearing an Angels Among Us jersey during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhuskers warming up before taking on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhuskers run out to taking on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) waves to the fans when introduced before taking Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhuskers starters break up the huddle to take on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker outside hitter Teraya Sigler (11) spikes the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) and outside hitter Harper Murray (27) jump up to block the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) and middle blocker Manaia Ogbechie (14) block the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) in the first set during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) spikes the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Mya Hemmer (9) and outside hitter Nadiya Johnson (10) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Mya Hemmer (9) and setter Isabela Haggard (12) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker libero Olivia Mauch (10) digs the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) watches the ball to spike it against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) taps the ball over against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) gives a signal against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker fans dancing at a break in the aciton against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker middle blocker Manaia Ogbechie (14) spikes the ball past Baylor Bear middle blocker Lacy Tinnell (5) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) and middle blocker Manaia Ogbechie (14) block the ball against against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker libero/defensive specialist Laney Choboy (6) serves the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) and middle blocker Andi Jackson (15) jump to block the ball against Baylor Bear outside hitter Ksenia Rakhmanchik (6) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Victoria Davis (7) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Victoria Davis (7) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhusker middle blocker Manaia Ogbechie (14) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Cornhuskers celebrate match point against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.