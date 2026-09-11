No. 1 Nebraska Sweeps No. 20 Baylor | Photo Gallery

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by John Peterson | Sep 11, 2026 | Nebraska Cornhuskers Volleyball Photos, Nebraska Volleyball, Photo Galleries

Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026

Photo Credit: John S. Peterson

Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker setter Campbell Flynn (4) warm-up before taking on the Baylor Bears wearing an Angels Among Us jersey during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhuskers warming up before taking on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhuskers run out to taking on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) waves to the fans when introduced before taking Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhuskers starters break up the huddle to take on the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker outside hitter Teraya Sigler (11) spikes the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) and outside hitter Harper Murray (27) jump up to block the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) and middle blocker Manaia Ogbechie (14) block the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) in the first set during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) spikes the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Mya Hemmer (9) and outside hitter Nadiya Johnson (10) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Mya Hemmer (9) and setter Isabela Haggard (12) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker libero Olivia Mauch (10) digs the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) watches the ball to spike it against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) taps the ball over against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) gives a signal against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker fans dancing at a break in the aciton against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker middle blocker Manaia Ogbechie (14) spikes the ball past Baylor Bear middle blocker Lacy Tinnell (5) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker opposite Virginia Adriano (3) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) and middle blocker Manaia Ogbechie (14) block the ball against against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker libero/defensive specialist Laney Choboy (6) serves the ball against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker setter Bergen Reilly (2) and middle blocker Andi Jackson (15) jump to block the ball against Baylor Bear outside hitter Ksenia Rakhmanchik (6) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker outside hitter Harper Murray (27) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Victoria Davis (7) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker middle blocker Andi Jackson (15) spikes the ball against Baylor Bear middle blocker Victoria Davis (7) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhusker middle blocker Manaia Ogbechie (14) spikes the ball against Baylor Bear outside hitter Bailey Warren (2) during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.
Nebraska Volleyball vs. Baylor | Sept. 11, 2026
Nebraska Cornhuskers celebrate match point against the Baylor Bears during a college volleyball match on Friday, Sept. 11, 2026, in Lincoln, Neb. Photo by John S. Peterson.

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