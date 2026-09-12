Hurrdat Sports
Hail Varsity
Mavericks All Access
Bluejay Breakdown
NebPreps
NebPros

Omaha North Defeats Lincoln East | Photo Gallery

by Brandon Tiedemann | Sep 11, 2026 | Preps Football Photos, Photo Galleries, Preps Football

2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports

Photo Credit: Jackson D. Luethje

2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Chance Kinman (14) catches touchdown pass over Lincoln East's Chase Cole (4) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Michael Valencia (22) stiff arms Lincoln East's Brennan Griesch (1) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Michael Valencia (22) breaks Lincoln East tackles during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East coach during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Thad Keebler (2) celebrates touchdown pass during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Dominic Yancy (7) rushing during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Robby Merten (59) celebrates touchdown during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Landon Topolski (17) celebrates long touchdown during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Chase Johnson (17) running for the endzone during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Tierre Porter (12) and Eli Murray (9) tackles Lincoln East's Jake Gerdts (22) running back during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North coaches during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Jake Gerdts (22) interception during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Thad Keebler (2) throws during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Jake Gerdts (22) receives handoff from Reid Meves (9) during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Arlo Johnson (51) set during a high school football game against Linbcoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Lincoln East's Harrison Dannewitz (7) during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Omaha North's Michael Valencia (22) breaks a tackle from Lincoln East's Jake Gerdts (22) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
2026 Omaha North vs Lincoln East Football Game | Hurrdat Sports
Coin flip during a high school football game between Lincoln East and Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.

You May Also Like