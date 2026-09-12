Omaha North Defeats Lincoln East | Photo Gallery

Omaha North's Chance Kinman (14) catches touchdown pass over Lincoln East's Chase Cole (4) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Michael Valencia (22) stiff arms Lincoln East's Brennan Griesch (1) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Michael Valencia (22) breaks Lincoln East tackles during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East coach during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Thad Keebler (2) celebrates touchdown pass during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Dominic Yancy (7) rushing during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Robby Merten (59) celebrates touchdown during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Landon Topolski (17) celebrates long touchdown during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Chase Johnson (17) running for the endzone during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Tierre Porter (12) and Eli Murray (9) tackles Lincoln East's Jake Gerdts (22) running back during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North coaches during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Jake Gerdts (22) interception during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Thad Keebler (2) throws during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Jake Gerdts (22) receives handoff from Reid Meves (9) during a high school football game against Lincoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Arlo Johnson (51) set during a high school football game against Linbcoln East Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Lincoln East's Harrison Dannewitz (7) during a high school football game against Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Omaha North's Michael Valencia (22) breaks a tackle from Lincoln East's Jake Gerdts (22) during a high school football game Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.
Coin flip during a high school football game between Lincoln East and Omaha North Thursday, Sept. 10, 2026, in Lincoln, Nebraska. Photo by Jackson D. Luethje.